ТЕО - 598 Ведущий - протоиерей Сергий Поляков

14-го октября, в день Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, в Свято-Покровском скиту в селе Мариновка Беляевского района состоялись торжества по случаю престольного праздника. Возглавил торжественные богослужения правящий архиерей Одесской епархии Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский. Трудами и молитвами Высокопреосвященнейшего Владыки Покровская обитель была создана 6 лет назад. 7-го октября делегация Одесской митрополии во главе с митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом, по приглашению правящего архиерея Донецкой епархии митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона, прибыла на Донбасс. 8-го октября, в день памяти святого преподобного Сергия Радонежского, Владыка Агафангел совершил Божественную литургию в Свято-Сергиевском женском монастыре в Славянском районе Донецкой области в сослужении архиереев Донбасса и архиепископа Польской Православной Церкви. 9-го октября Высокопреосвященнейший митрополит Одесский и Измаильский Агафангел в сопровождении Высокопреосвященнейшего митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона посетил скит Святогорской лавры в селе Адамовка. Скит освящен в честь святителя Иоанна Шанхайского и построен на месте, где когда-то стоял дом дворян Максимовичей - родителей святого Иоанна. 10-го октября в Свято-Успенской Святогорской лавре состоялись торжества по случаю 30-летия Донецкой епархии Украинской Православной Церкви и 30-летия архиерейской хиротонии митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона, которые возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви, Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. За Божественной литургией в Успенском соборе обители Предстоятелю сослужили: митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион, иерархи Польской, Молдавской, Украинской Православных Церквей и многочисленные священнослужители Горловской, Донецкой и других епархий УПЦ. За богослужением молились настоятельницы монастырей и многочисленные паломники. Преставление святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова вспоминает Православная Церковь 9-го октября. Память о любимом ученике Христа молитвенно почтили в городе Арцизе, в храме, отмечавшем свой престольный день. Праздничную Божественную литургию возглавил архиепископ Арцизский Виктор, викарий Одесской епархии. Так же чтили память апостола Любви Иоанна Богослова в новом храме, освященном при Международной академической школе, где на праздничное богослужение собралась одесская община под покровительством евангелиста Иоанна. В понедельник, 11-го октября, Церковь вспоминала благоверного князя Вячеслава Чешского. В этот день в храме, сооруженном на территории комплекса святой Марии Магдалины, было совершено праздничное богослужение. Божественная литургия проходила в молодом доме Божием, воздвигнутом в честь святого Вячеслава, князя Чешского. «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, та́к и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодать? ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодать? ибо и грешники то́ же делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодать? ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы люби́те врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд». Слова, сказанные Спасителем в воскресном Евангелии, затрагивают самые основы нашего мировоззрения, основы наших взаимоотношений с людьми. В них Господь дает нам четкий ориентир того, как нам нужно строить наши взаимоотношения с людьми, мыслить и поступать по отношению к ним, чтобы нам следовать за Богом. Эти слова идут в противоречие с тем, к чему мы привыкаем еще с детства, живя и воспитываясь в миру, отступившем от Евангельской морали. По мере нашего взросления, каждый из нас, усваивает ту духовную атмосферу, в которой существует этот видимый мир, с установленными в нем порядками, построенными, прежде всего, на любви человека к самому себе, на его личной выгоде, на его личном покое, который, чаще всего, достигается за счет других. Отсюда у человека проистекает любовь к власти и насилие над другими людьми, и все остальное разнообразие человеческих грехов и пороков.