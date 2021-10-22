"Слуга" объяснил ляп СНБО с фамилиями "воров в законе"

Откуда взялись ошибки в 108 фамилиях в списке воров в законе, рассказал в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24" нардеп от "Слуги народа" Денис Маслов, сообщает Украина 24.





"Они (фамилии из списка — ред.) никуда не исчезли, об этом было официально сообщено. 108 человек... вынужден перейти на национальность, потому что много людей — представители не нашей национальности. И вопрос в транслитерации их фамилий. Где-то дата рождения была вместо 18-го 13-те. Это технические ошибки, это обычная латинская транслитерация. В транслитерациях сложных фамилий ошиблись. Более того, люди, которые в МВД отвечали за этот вопрос, 8 человек, которые предоставляли данные, понесли ответственность. Насколько я знаю, 6 были уволены и двое были понижены в чинах",

— сказал он.Напомним, что 15 октября пресс-служба СНБО сообщила, что допустила 108 ошибок при составлении списков "воров в законе". На брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сотрудников МВД, допустивших эти ошибки, наказали, а некоторых уволили.

"Ошибки были исправлены. 8 сотрудников МВД, которые готовили эти решения, по информации министра, понесли за это наказание",

— сказал он, пишет пресс-служба ведомства.