Выпускника Одесской юридической академии Всеволода Князева избрали новым главой Верховного Суда

22-го октября тайным голосование пленум Верховного суда избрал нового главу - секретаря Большой палаты Верховного суда, судью Всеволода Князева. Он займёт эту должность первого декабря, когда завершится каденция нынешней главы Валентины Данишевской. На пленуме присутствовали 169 судей Верховного суда, 163 бюллетеня были признаны действительными. 9 судей не поддержали ни одного из трех кандидатов на пост главы суда. В поддержку кандидатуры Всеволода Князева на пост главы проголосовали 98 судей. В это же время за судью Кассационного Хозяйственного суда в составе Верховного суда Владимира Погребняка свои голоса отдали 49 судей, за судью Верховного суда в составе Кассационного гражданского суда Олега Ткачука - 7 судей. Таким образом, большинством пленум избрал новым главой суда Всеволода Князева.

Выпускник Национального университета «Одесская юридическая академия» Всеволод Князев в 2017 году вместе с коллегами, только что избранными судьями Верховного Суда, побывал в родном вузе. Тогда Национальный университет «Одесская юридическая академия» стал одним из первых вузов, принявших эстафету всеукраинских встреч судей Верховного Суда с ведущими заведениями страны на тему «Верховный Суд – новая философия судебной власти». В то время Всеволод Князев посетил вуз вместе с судьями Верховного Суда, для которых Одесская юридическая академия является Alma Mater, давшая путевку в жизнь, к самым высоким и ответственным профессиональным позициям - среди них были Татьяна Анцупова, Егор Краснов и Елена Белоконь. Отметим, что Всеволод Князев тогда впервые посетил родной университет после получения диплома. Он с теплотой вспоминал годы, проведенные в Академии, с благодарностью отзывался о профессорско-преподавательском составе вуза и его руководстве.

Всеволод Князев тогда отметил:

«Наш вуз дал мне глубокие знания, умение обрабатывать материал, работать над собой и, конечно же, я очень благодарен нашему учебному заведению за то, что вот именно базис, основы юридических знаний и умение работать были заложены именно здесь. Очень тепло руководство вуза нас приняло. Сегодня второй раз в жизни я пожал руку господину Кивалову, первый раз, когда он вручал мне диплом и вот сегодня есть такая возможность еще раз вернуться к этому, поближе с ним пообщаться. Действительно, очень достойный человек. Спасибо ему за организацию такого нужного мероприятия».

В своем поздравлении Всеволода Князева с вступлением в такую ответственную и важную должность, президент Одесской юридической академии Сергей Кивалов отметил: Одесская школа права в очередной доказала, что является кузницей настоящих профессионалов юриспруденции. Возглавлять Верховный Суд - огромная ответственность. Человек без должного опыта работы в судебной отрасли, знаний, порядочности просто не изберут.

«Сегодня исторический день для всего юридического сообщества Украины, для судебной системы нашей страны и, особенно, – для Одесской школы права. 22 октября Пленум Верховного Суда избрал нового председателя. Им стал один из самых ярких выпускников Национального университета «Одесская юридическая академия» Всеволод Князев. Несколько лет назад в стенах нашего университета проходила встреча-дискуссия новоизбранных судей Верховного Суда со студентами, журналистами, представителями общественных организаций в рамках проекта «Спасибо, Alma Mater! Честный суд, корнями со студенчества». В числе победителей первого публичного конкурса в Верховный Суд был Всеволод Князев, а также Татьяна Анцупова, Егор Краснов и многие другие. И, что особенно важно, для каждого из них Национальный университет «Одесская юридическая академия» – родная Alma Mater. Всеволод Сергеевич Князев окончил Одесскую юридическую академию в 2002 году по специальности «Правоведение» и получил квалификацию юриста. Так начался стремительный карьерный рост нашего талантливого выпускника. Мы гордимся, видя сегодня, как вчерашние наши студенты, аспиранты занимают самые высокие позиции, становятся судьями Верховного Суда, Высшего антикоррупционного суда и достойно представляют родной университет в юридической сфере. Глава Верховного Суда – очень почетная и ответственная должность. И весь многотысячный коллектив нашего вуза гордится Вами, Всеволод Сергеевич, ведь богатство университета – его выпускники. Результаты Вашей деятельности заслуживают самой высокой оценки. Я бы хотел пожелать Вам неизменных успехов в исполнении обязанностей на этом ответственном и высоком посту! Пусть постоянными спутниками Вашей работы будут профессиональные победы, уважение общества и весомые достижения! Я уверен, что своей дальнейшей работой Вы сможете изменить страну к лучшему, сделать многое для построения действительно сильного и демократического государства! Желаю Вам неуклонного движения вперед, поддержки близких и коллег! Я уверен, что грамотный подход к делу, высокий авторитет и дальновидность позволят Вам принимать взвешенные и самые справедливые решения!»,

Отметим, что сегодня Национальный университет «Одесская юридическая академия» является настоящей кузницей кадров для Генеральной прокуратуры Украины, Национальной полиции, Государственного бюро расследований, других силовых структур, а также Министерства юстиции Украины и судебной системы. Сотни выпускников Одесской юракадемии занимают высшие государственные должности и прославляют Одесскую школу права по всему миру.