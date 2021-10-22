В Одесской юридической академии отметили День юриста

Профессиональный праздник – это возможность оценить и осознать свою причастность к любимому делу, ставшему главным в жизни. Вот, скажем, профессия юриста. Все, кто связал свою жизнь с юриспруденцией - от умудренного опытом судьи, адвоката или профессора до студента и аспиранта, чей путь в профессию еще в самом начале, будут единодушны во мнении: юрист – это важно, ответственно и престижно.

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» День юриста – особо торжественный день. Ежегодно в честь праздника в стенах вуза поздравляют и награждают выдающихся юристов всей страны.

Официально День юриста был установлен в Украине согласно указу Президента Украины в 1997 году, в поддержку инициативы Министерства юстиции, Союза юристов Украины, Союза адвокатов и при самом активном участии лично президента Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергея Кивалова. Дата выбрана не случайно: 8 октября в 1016 году Киевский князь Ярослав Мудрый издал первый свод законов «Русская правда». Теперь этот день объединяет всех представителей юридической профессии. Символично, что именно в том памятном 1997 году была учреждена и открыта и Одесская юридическая академия.

Торжественное празднование Дня юриста в ведущем вузе страны открыл президент Национального университета «Одесская юридическая академия», заслуженный юрист Украины Сергей Кивалов:

– Смотрю в зал, вижу наших студентов, которые выбрали эту востребованную специальность,– будущих правоведов, бакалавров, магистров, кандидатов и докторов наук. И горжусь ими, горжусь нашими преподавателями, нашим вузом и нашим городом. Одесса всегда отличалась сильной правовой школой. Осуществляя подготовку юристов, мы делаем всё, чтобы держать эту высокую планку. Конечно, судьи, прокуроры, адвокаты, нотариусы имеют свои профессиональные праздники, но указ об учреждении Дня юриста был подписан для их объединения. И у нас это получилось - в этот день мы все вместе. Это важно. Сегодня в Украине 300 высших учебных заведений выпускают юристов. Но поверьте, настоящих юристов готовят в нашем университете. Именно они конкурируют на большом рынке труда и являются первыми. Получить диплом сегодня не проблема, его можно даже купить, к сожалению. А вот получить хорошие знания – увы, многие вузы недотягивают до этого. Мы не упрощаем учебный процесс, поэтому уровень подготовки у нас очень высокий. Оттого практически все выпускники Национального университета «Одесская юридическая академия» трудоустроены. Это, наверное, самый главный показатель. Поздравить коллектив Одесской юридической академии собрались: народные депутаты Украины, руководство Одесской областной государственной администрации, Одесского областного совета, Союза юристов Украины, Совета адвокатов Одесской области, судебной ветви власти, областной прокуратуры, Главного управления Национальной полиции в Одесской области, Южного межрегионального управления Министерства юстиции в Одесской области, Государственного бюро расследований, Южного офиса Государственной аудиторской службы, а также духовенство.

Поздравил юристов народный депутат Украины Николай Скорик:

– Я думаю, юридическая наука в нашем регионе формируется во многом вокруг Юридической академии. Это та часть реформы, с которой я полностью согласен. От всей души поздравляю весь коллектив университета с праздником! Мне не удалось, к сожалению, получить юридическое образование, хотя желание такое было. Для меня большая честь – быть сегодня в вашем кругу. Я действительно этим горжусь, что среди моих друзей – высококвалифицированные, выдающиеся юристы нашего региона. В первую очередь, это Сергей Васильевич Кивалов, основатель Юридической академии, ее бессменный президент. Сегодня академия – это центр юридической науки нашей страны, университет, который успешно развивается и, несмотря на все проблемы в отечественном образовании, демонстрирует хорошую динамику по всем показателям.

– Позвольте мне от имени Одесского областного совета и от себя лично поздравить с Днем юриста весь преподавательский состав, всех юристов! Я рад присутствовать в этих стенах среди людей, которые выбрали путь – досконально понимать закон, защищать наши права и развивать правовые основы Украины. Хочу пожелать развития академии, а вам всем – огромного здоровья и благополучия. Я впервые в стенах Одесской юридической академии, не скрою: академия произвела на меня впечатление. Всё достойно, на высоком уровне благодаря Сергею Васильевичу Кивалову, который ставит перед собой высокие цели и добивается их. Такой человек заслуживает большого уважения, – заявил председатель Одесского областного совета Григорий Диденко.

Заместитель председателя Одесской областной государственной администрации Константин Гой продолжил эту мысль:

– Быть юристом – большая честь и огромная ответственность. Ведь обеспечение прав и свобод каждого гражданина, развитие демократического правового общества, безусловно, зависит именно от юристов. Я убежден, что ваша принципиальность и активная гражданская позиция помогут вам всегда оставаться на стороне закона и справедливости.

Один из главнейших принципов нашей Конституции – верховенство права. И кто, как не юристы, должен стоять на защите этого фундамента, который формирует наше государство. Юридическое образование – один из важнейших аспектов сегодняшней Украины. Потому роль вузов, которые готовят таких высококлассных специалистов в этой области, трудно переоценить.

– Все мы родом из нашей альма-матер, все мы родом из юридической школы и счастливы, что имели возможность получить такое отличное образование. Но мы должны понимать и ту ответственность, которую на нас накладывает это образование. Мне кажется, востребованность профессии юриста нельзя делить на вчера, сегодня, завтра. Это вечная профессия. Такая страна, как Украина, которая сейчас активно развивается в области генерирования государственных идей, вне всякого сомнения, нуждается в высококлассных юристах. Именно таких юристов нам готовит ОЮА. Пятый Апелляционный административный суд охотно принимает практикантов и выпускников университета при условии, что они пройдут конкурс. Но как показывает практика, студенты и выпускники ОЮА всегда проходят конкурс, и это превосходно, - отметил глава Пятого Апелляционного административного суда Александр Джабурия.

Действительно, всего за четверть века вуз смог возродить славу одной из сильнейших в нашей стране Одесской школы права и создать самую современную инфраструктуру в Украине.

Начальник Южного межрегионального управления Министерства юстиции Украины Анатолий Буряченко:

– Я очень рад, что мне выпала честь поздравить вас с профессиональным праздником. Хочу пожелать вам профессиональных достижений, благополучия в семье.

Для многих присутствовавших в этот праздничный день в актовом зале Национального университета «Одесская юридическая академия» – это альма-матер, где они получили глубокие знания, ставшие основой их профессиональной деятельности. Председатели судов по личному опыту знают о качестве образования, которое получают здесь студенты, поэтому всегда идут навстречу в вопросах прохождения стажировок и дальнейшего трудоустройства молодых специалистов.

Вот что сказал Сергей Чванкин, председатель Киевского районного суда Одессы:

– Большинство сотрудников нашего суда вышло из Одесской юракадемии. Много вузов в нашей стране, около 30, а лучший – один. Мы берем ее выпускников на работу, потому что они лучшие, ответственные, у них горят глаза. Сегодня Сергей Васильевич сказал очень важные слова: «100-процентное трудоустройство». Очень важно иметь такие гарантии. Я сам вышел из этих стен. И сегодня много юристов, которые прославляют академию в нашем регионе, в нашей стране и далеко за ее пределами. Я желаю Юридической академии процветания и думаю, что впереди у нее очень много побед.

По случаю праздника Сергей Кивалов вручил почетным гостям знаки отличия Совета представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений. Украине нужны высокообразованные юристы. Готовить таких специалистов, растить настоящих профессионалов своего дела с высоким потенциалом – именно такую цель поставило перед собой руководство Одесской юридической академии, благодаря чему сегодня вуз является флагманом в сфере высшего образования. Более 20 лет назад университет первым в Украине начал подготовку профессиональных адвокатов и несколько лет назад подписал меморандум о сотрудничестве с Национальной ассоциацией адвокатов Украины. Ко Дню юриста преподаватели университета были удостоены почетных знаков отличия Национальной ассоциации адвокатов Украины «Защитник адвокатуры Украины» и знаков отличия III степени.

Заведующая кафедрой организации судебных, правоохранительных органов и адвокатуры Национального университета «Одесская юридическая академия» Нана Бакаянова:

– Мне очень приятно получить эту награду. Эта награда новая и введена в этом году Национальной ассоциацией адвокатов Украины. Оно называется «Защитник адвокатуры». Я стала адвокатом в 1998 году. В том же году приступила к адвокатской практике. А сегодня, когда я в основном занимаюсь подготовкой наших студентов на факультете адвокатуры, на других факультетах, занимаюсь научной деятельностью по вопросам адвокатуры, – это для меня очень приятная награда. Я считаю, что все это – результат плодотворного сотрудничества между Национальной ассоциацией адвокатов Украины и Национальным университетом «Одесская юридическая академия».

– Мы как члены Совета адвокатов Одесской области, которые непосредственно вручают свидетельства новым адвокатам, можем с уверенностью сказать, что выпускники Одесской юракадемии – одни из лучших представителей адвокатуры. Академия привлекает много юристов-практиков. Здесь ведут лекции не только доктора наук, но привлекаются специалисты разных сфер профессиональной юридической деятельности, – рассказала заместитель председателя Совета адвокатов Одесской области Елена Джабурия.

Заместитель главы Совета адвокатов Одесской области Александр Козлов:

– В этом университете – все сферы правовых направлений, начиная от прокуратуры и заканчивая юристами, которые специализируются в каком-то узком направлении. Сегодня очень важно быть востребованным. А профессия юриста в нашем государстве более чем востребована.

К праздничной дате аналитики из сферы юридического образования подготовили важную информацию. Так, в США один юрист обслуживает 94 человека, в других странах – 100-120 человек. В Украине же один юрист приходится на 7,5 тысячи человек. Но вот парадокс: в нашей стране юристов готовят почти триста вузов. Для сравнения, в США юристов готовят 200 вузов, в Германии – 42 вуза, в Польше – 60.

Сегодня выпускники Одесской юракадемии работают практически во всех органах государственной власти, местного самоуправления и правоохранительных органах. Заключены договоры о сотрудничестве с Генеральной прокуратурой Украины, Министерством юстиции Украины, Министерством инфраструктуры, ведущими адвокатскими объединениями и нотариальным конторами. Выпускники Национального университета «Одесская юридическая академия» также строят успешную карьеру в Государственном бюро расследований.

Начальник Второго следственного отдела Государственного бюро расследований Рустам Агакарян:

– Это мое третье учебное заведение, в котором я получаю образование. Могу сказать, что в Национальном университете «Одесская юридическая академия» подготовка кадров, учебно-преподавательский состав и инфраструктура на самом высоком профессиональном уровне. Поэтому могу только поблагодарить за такую подготовку, а всем желающим учиться советую, не раздумывая, идти получать образование.

Многие выпускники Национального университета «Одесская юридическая академия» достигли значительных успехов в карьере и прославили родную альма-матер не только в Одессе. Это повысило престиж юридического образования и поставило диплом Одесской юридической академии в один ряд с дипломами лучших университетов мира.

– Я благодарна вузу, что меня, как руководителя Главного управления Миграционной службы Одесской области, приглашают читать лекции для студентов в тематике моей работы. И я хочу сказать, что это лучшие стены для обучения и приобретения профессии. Мне приятно видеть отклик в глазах студентов. Выпускники вуза, которые приходят к нам на госслужбу, это стопроцентно образованные специалисты, уже готовые фактически работать. В этом – вклад человека, который смог объединить профессионалов-преподавателей, - говорит начальник Главного управления Миграционной службы Одесской области Елена Погребняк.

Много почетных наград члены профессорско-преподавательского коллектива Одесской юридической академии и Международного гуманитарного университета получили и от Союза юристов Украины. Также преподаватели вуза стали лауреатами в области юридического образования, получили звания «Ученый года», «Выдающийся научный деятель», «Юрист года» и были награждены почетными знаками отличия Одесской областной организации Союза юристов Украины, а также почетными грамотами. А Национальный университет «Одесская юридическая академия» был удостоен высокого звания «Лидер в сфере юридического образования-2021».

– Знаю лично Сергея Васильевича Кивалова как прекрасного ученого, как научного и общественного Деятеля с большой буквы, который посвятил себя своему вузу, является его родоначальником, вложил если не всю жизнь, то большую часть своей жизни в становление Одесской юридической академии. Я благодарен ему за то, что это с его подачи я вошел в Союз юристов и сегодня представляю эту организацию, – подчеркнул заместитель главы Союза юристов Украины Владислав Теремецкий.

Заведующая кафедрой гражданского процесса Национального университета «Одесская юридическая академия» Нелли Голубева:

– Союз юристов наградил меня знаком «Ученый года». Я благодарна за такую оценку моего труда. Работа ученого не с восьми до шести, она круглосуточная, без выходных и праздников. А на время отпуска назначаешь себе наиболее глобальную научную работу, статьи и исследования. Мы работаем много и любим, когда нас награждают. «Ученый года» – очень приятное звание, миссия университетских преподавателей – давать теорию. Студенты ее не всегда любят, считают главной практику. Но я вам точно скажу, как практикующий юрист, адвокат, что теоретические знания практикой не восполняются. Их надо получать вовремя. А именно в стенах Юридической академии, где дают действительно хорошие знания.

Учёный секретарь Национального университета «Одесская юридическая академия», заслуженный юрист Украины Валентина Дудченко:

– Хочу поздравить всех, кто сделал целью своей жизни утверждение справедливости, идеалов равенства, свободы, служение Закону. Хочу выразить огромную благодарность за оценку моей работы. Действительно, в Национальном университете «Одесская юридическая академия» готовят лучших специалистов, которые займут достойное место в профессии.

Ни для кого не секрет, что Национальный университет «Одесская юридическая академия» стал центром повышения квалификации для представителей юридических профессий из всех регионов Украины. Здесь проводят семинары и мастер-классы для адвокатов, нотариусов, судебных экспертов, частных исполнителей, детективов Государственного бюро расследования.

Председатель Одесского областного совета мира Тамила Афанасьева:

– Вуз, который создал Сергей Васильевич Кивалов, – хороший пример для подражания международного значения. Приятно слышать, что сюда приезжают и дают мастер-классы преподаватели из Америки и Европы. Здесь учатся не только одесситы, молодые люди из разных городов с высокими оценками по ВНО приезжают в Одессу за знаниями. Все это способствует развитию нашего города.

Высокие достижения членов коллектива вуза по случаю Дня юриста также были отмечены наградами и грамотами Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и Митрополита Одесского и Измаильского Агафангела.

Архиепископ Арцизский, викарий Одесской епархии Виктор обратился к президенту Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергею Кивалову:

– Сегодня Святая Церковь чтит память преподобного Сергия Радонежского, это Ваш небесный покровитель, имя которого Вы носите. И я хочу от Владыки митрополита, от себя лично, от всей Одесской епархии поприветствовать Вас с этим знаменательным днем. Это очень важный день для Вас как для верующего человека. Я хочу пожелать Вам многих благословенных лет жизни и чтобы мы ещё долгие годы были рядом с Вами.

А настоятельница Одесского Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря игуменья Серафима отметила:

– Сегодня наш общий праздник, потому что каждый из миллионов наших граждан пользовался услугами юристов. Тем более сейчас это очень важно, ведь много беззакония, произвола и неправильных решений. И мы молимся о том, чтобы наша прославленная Одесская юридическая академия воспитывала юристов с высоким уровнем морали, достоинства, совести. Так и происходит. Я много лет знаю Сергея Кивалова, его коллег, выпускников академии. Да, это люди особые, потому что здесь особое нравственное воспитание.

Почетно было для членов профессорско-преподавательского состава, сотрудников и студентов вуза получить награды от президента университета Сергея Кивалова. Среди них – почетные знаки отличия Совета представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений, ордена Святой мученицы Татианы I и II степени, именные часы президента вуза и почетные грамоты.

Глава Студенческого совета Одесской юридической академии Виктория Гайслер:

– У нас учатся самые умные и талантливые студенты. Мы – будущее страны. Многие студенты выбирают именно право, потому что это очень востребованная специальность. Тем более что те знания, которые дает Юридическая академия, не дает ни один вуз страны.

Студенты Национального университета «Одесская юридическая академия» покоряют вершины не только в науке, их победы являются предметом гордости для нашей страны в спорте. В этом вузе точно знают, что юрист должен не только в совершенстве знать законодательство, но и быть физически активной, творческой и всесторонне развитой личностью.

Начальник Комитета по физическому воспитанию и спорту Министерства образования и науки Украины Александр Тулунжи:

– Студенты Национального университета «Одесская юридическая академия» несколько дней назад вернулись с всеукраинских соревнований. Это состязания среди студентов по преодолению препятствий. Студенты Одесской юракадемии в общем зачете среди всех регионов Украины заняли почетное второе место. Поздравим их!

Чтобы учиться, в Одесскую юридическую академию приезжают молодые люди из всей Украины и получают здесь самые качественные знания, которые невозможно получить ни в одном другом вузе страны. Для студентов университета – большая честь получить почетные грамоты и награды лично от президента университета. А от Одесской областной организации Союза юристов Украины отличившиеся студенты получили особое звание «Лучший студент-юрист-2021».

Студентка факультета международно-правовых отношений Ксения Бабич:

– Я безмерно рада быть частью огромной семьи Национального университета «Одесская юридическая академия». Я поздравляю всех юристов с профессиональным праздником, с Днем юриста Украины и искренне желаю, чтобы все студенты нашего университета нашли своё призвание в публичном праве или частном праве, были успешными, чтобы у всех всё получалось.

Завершилось празднование Дня юриста праздничным концертом, который подготовили талантливые студенты Центра культуры Одесской юракадемии. Вокальные композиции и танцевальные постановки никого не оставили равнодушным.

Президент Одесской юридической академии, Заслуженный юрист Украины Сергей Кивалов:

– Я искренне поздравляю всех юристов нашей страны, всех юристов нашего края, нашей Одессы. Хочу пожелать им, наверное, самое главное - чтобы они все были здоровы, успешны, чтобы у них была перспектива и будущее. Я хочу, чтобы Господь благословил всех юристов, потому что они делают большое дело, разрешают многие сложные вопросы, которые возникают в любом обществе. Это работа настоящих профессионалов!